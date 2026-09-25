عون وضع حجر الاساس لمشروع بناء مساكن الافراد والرتباء التابع للمديرية العامة للادارة في وزارة الدفاع

شدّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على أن "جيشكم هو وحده المشروع، وسلاحكم هو السلاح الوحيد المشروع، لا بالقوة أو بوصاية من أحد، بل بفضل ثقة جميع اللبنانيين بكم".



أطلق عون موقفه خلال رعايته وضع حجر الأساس لمشروع مساكن تعاضد الرتباء والأفراد في المرداشة - بعبدا، في حضور وزير الدفاع اللواء ميشال منسى، قائد الجيش العماد رودولف هيكل، رئيس الأركان اللواء الركن حسان عودة، والمدير العام للإدارة اللواء الركن محمد الأمين.



وخاطب العسكريين: "أنتم الصخرة التي هي أساس الوطن"، ورد على منتقدي المؤسسة: "من دونكم، حتى من يتهجمون عليكم لن يكون لهم متر مربع يتحدثون منه، ولا منصة يُسمعون منها حملات التجريح".



وجدّد ما أعلنه في مؤتمر باريس: "دعمكم ليس مساعدة، بل أهم استثمار في استقرار البلد".



ورأى منسى أن المشروع "يعود بعد توقف قسري" ليؤمّن الاستقرار المعيشي للعسكريين، فيما أعلن الأمين رفع قيمة القروض التعاضدية وصيانة 197 وحدة سكنية قديمة.



ويقوم المشروع، الأول منذ تأسيس المديرية عام 1980، على مساحة 50 ألف متر مربع، ويضم خمسة مبانٍ بنحو مئة وحدة سكنية، وينفّذ على مرحلتين مدة كل منهما 18 شهراً.



