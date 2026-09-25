الجيش يوقف رئيس عصابة للاتجار بالمخدرات في منطقة حورتعلا – بعلبك

بتاريخ 24 /9 /2026 بعد عملية رصد أمني، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة حورتعلا – بعلبك منزل المطلوب (ح.م.) وأوقفته، وهو رئيس عصابة تنشط في الاتجار بالمخدرات، كما أنه مطلوب بجرائم السرقة والسلب وإطلاق النار.



وضبطت في حوزته كمية كبيرة من المخدرات المعدّة للتوزيع، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر حربية.



وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.