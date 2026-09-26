قوى الأمن تعمم صورة المفقود جاد حريري

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: جاد يوسف حريري (مواليد عام 2007، فلسطيني) الذي فقد بتاريخ 27-08-2026، من بلدة القليلة - صور، ولم يَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت المديرية من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة صور في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 740292-07 للإدلاء بما لديهم من معلومات.