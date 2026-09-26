الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مستودع وسائل قتالية تابعًا لحزب الله في منطقة سجد في جنوب لبنان

أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية أن الجيش الإسرائيلي هاجم في وقت سابق اليوم مستودع وسائل قتالية تابعًا لحزب الله في منطقة سجد في جنوب لبنان.



وقالت عبر "إكس": "نُفذت الغارة لإزالة تهديد، إذ احتوى المستودع على وسائل قتالية استُخدمت لاستهداف قواتنا العاملة في المنطقة الأمنية وعرقلة نشاطها".