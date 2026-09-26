الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مستودع وسائل قتالية تابعًا لحزب الله في منطقة سجد في جنوب لبنان

#عاجل | في أعقاب رصد وسائل قتالية شكّلت تهديدًا لقواتنا: جيش الدفاع يهاجم مستودع وسائل قتالية تابعًا لحزب الله الإرهابي في منطقة سجد في جنوب لبنان
🔸 هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم (السبت) مستودعًا لوسائل قتالية تابعًا لتنظيم حزب الله الإرهابي في منطقة سجد في جنوب لبنان.…
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) September 26, 2026
#عاجل | في أعقاب رصد وسائل قتالية شكّلت تهديدًا لقواتنا: جيش الدفاع يهاجم مستودع وسائل قتالية تابعًا لحزب الله الإرهابي في منطقة سجد في جنوب لبنان
🔸 هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم (السبت) مستودعًا لوسائل قتالية تابعًا لتنظيم حزب الله الإرهابي في منطقة سجد في جنوب لبنان.…