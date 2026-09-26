قوى الأمن تعمم صورة القاصر المفقود أحمد العرابي

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقود: أحمد محمد العرابي (مواليد عام 2010، لبناني) الذي غادر، بتاريخ 23-09-2026، منزله الكائن في محلّة حارة حريك إلى جهة مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت المديرية من الذين شاهدوه، أو لديهم أيّ معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة حارة حريك في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 541501-01، والإدلاء بما لديهم من معلومات.