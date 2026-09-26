تدابير سير في منطقة رومية غدًا بسبب إقامة سباق السرعة الرابع

أعبنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بتاريخ 27-09-2026، سيُقام سباق السرعة الرابع في منطقة رومية، وذلك اعتبارًا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 17.00.



لذلك، سيتمّ منع مرور السير على الطريق الممتدّة من مفرق رومية - أوتوستراد المتن السريع، وصولًا إلى محطة الغول - مدخل بلدة رومية، بما في ذلك المفارق الواقعة ضمن المسار المذكور، وذلك اعتبارًا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 17.00 من التاريخ ذاته.



وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.