غارات إسرائيلية ليلا على النبطية الفوقا وأطراف كفرتبنيت وميفدون

شن الطيران الحربي الإسرائيلي بعيد منتصف ليل السبت - الأحد، سلسلة غارات مستهدفا بلدة النبطية الفوقا ( غارتان)، واطراف كفرتبنيت، وبلدة ميفدون حيث دمرت منزلا بالكامل، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.



وتعرضت دوحة كفررمان لقصف مدفعي مركز، طاول أيضا وادي زبقين، وأطراف مزرعة الشومرية وبلدة القصير.



وكذلك، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة طاولت بلدتي بيت ياحون وصربين ووادي زبقين.