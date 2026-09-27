الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بنى تحتية تابعة لحزب الله ردًا على مسيّرة مفخخة أُطلقت باتجاه قواتنا في المنطقة الأمنية

أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية أن الجيش الإسرائيلي هاجم بنى تحتية تابعة لحزب الله ردًا على مسيّرة مفخخة أُطلقت باتجاه قواته في المنطقة الأمنية.



وقالت عبر "إكس": "أطلق عناصر من حزب الله الليلة الماضية (السبت) مسيّرة مفخخة باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. لا توجد إصابات".



وأضافت: "ردًا على ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي جوًا أهدافًا تابعة لحزب الله في مناطق عدة في جنوب لبنان. ومن بين الأهداف التي تمت مهاجمتها مواقع استخدمها عناصر حزب الله لإطلاق مسيّرات مفخخة وصواريخ مضادة للدروع باتجاه قواتنا، بالإضافة إلى بنى تحتية أخرى".