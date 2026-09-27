تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات

ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات اعتبارًا من 28 / 9 / 2026 ولغاية 2 / 10 / 2026 ضمنًا، ابتداءً من الساعة 7.30 حتى الانتهاء، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة.



لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.