الجنرال ديوداتو أبانيارا: المطلوب مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل توفير أفضل الظروف للحفاظ على الاستقرار

أكّد رئيس بعثة اليونيفيل في لبنان وقائدها العام الجنرال ديوداتو أبانيارا أن ما هو مطلوب مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل في الجنوب هو توفير أفضل الظروف للحفاظ على الاستقرار.



موقف ابنيارا جاء خلال مشاركته معرض للمونة الجنوبية في مدينة صور.