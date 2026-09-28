إخماد حريق في بورة للخردة والكسر في تول - قضاء النبطية

تمكّنت عناصر الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في بورة للخردة والكسر في منطقة تول – قضاء النبطية، بعد جهود متواصلة للسيطرة على النيران والحؤول دون امتدادها.



وتواصل العناصر، منذ مساء أمس وحتى الساعة، عمليات تبريد رقعة الحريق لمنع تجدّد النيران.