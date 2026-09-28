الدفاع المدني: انتشال جثة شاب غريق قبالة شاطئ أدما

بعد عمليات البحث عن شاب فُقد أثناء السباحة قبالة شاطئ جونية، تمكّنت عناصر وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني من العثور عليه قبالة شاطئ أدما وانتشال جثته من البحر.



والشاب في العقد الثالث من العمر، وقد عملت العناصر على نقل جثته إلى المستشفى.