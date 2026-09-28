الرأس المدبّر لعمليات سلب في مناطق جبل لبنان وبحقه 5 مذكرات عدلية بجرائم مختلفة في قبضة شعبة المعلومات

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليّات السّلب والسّرقة، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول عصابة يقوم أفرادها بأعمال سلب في عدّة مناطق من محافظة جبل لبنان.



تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّاتهم، ومن بينهم الرأس المدبّر، ويدعى:

– م. ح. (مواليد عام 1993، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب 5 مذكّرات عدليّة بجرائم: تأليف عصابة، سرقة وسلب بقوّة السّلاح، محاولة قتل وإطلاق نار.



ومن خلال المتابعة، رصدته إحدى دوريّات الشّعبة في بلدة عانوت – الشّوف، على متن درّاجة آليّة لون أبيض من دون لوحة تسجيل، حيث أوقفته وضبطت الدّرّاجة.



وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة اشتراكه مع آخرين بعمليّات سلب في العديد من المناطق ضمن مناطق جبل لبنان.



وسُلّم مع الدّرّاجة إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، ولا يزال العمل جاريًا لتوقيف باقي أفراد العصابة.