أمن الدولة يوقف أحد المشاركين بإشكال مسلّح في الجنوب

نتيجة لمتابعتها لحادثة إطلاق النار في احدى قرى الجنوب والذي أدّى إلى وقوع عدد من الإصابات في بلدة طبايا – قضاء صيدا بتاريخ ١٣/٨/٢٠٢٦، وبعد عمليات رصد ومراقبة حثيثة، تمكّنت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية في أمن الدولة - مكتب صيدا من تحديد هوية احد المشاركين بالإشكال وتوقيفه وهو اللبناني (ح.ع.)، والذي كان متوارياً عن الأنظار.



وبنتيجة التحقيق اعترف بما نسب اليه وتبيّن وجود مذكرة قضائية بحقه.



وقد أجري بحقه المقتضى القانوني اللازم واودع القضاء المختص.