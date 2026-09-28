الجيش يوقف 7 مطلوبين... ويضبط أسلحة وذخائر حربية ومخدرات وأعتدة عسكرية (صور)

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 26 / 9 / 2026، أوقفت وحدة من الجيش في منطقة الروشة – بيروت، بعد عملية رصد ومتابعة أمنية، المواطن (م.م.) والسوري (ز.ن.) لارتكابهما جرائم مختلفة منها: تأليف عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح، ترويع المواطنين، تعاطي المخدرات، وضُبط في حوزتهما مسدس حربي، وكمية من المخدرات وأدوات تُستخدم في أعمال السرقة والسلب.



وأفادت بأن وحدة أخرى دهمت منازل مطلوبين في حي الشراونة وبلدة الكنيسة - بعلبك، وأوقفت المواطنين: (ع.ع.ز.)، (ع.م.ز.)، (ع.ز)، (م.ح.م.)، لحيازتهم أسلحة حربية، والسوري (ا.ح.) لتجوله داخل الأراضي اللبنانية من دون أوراق قانونية. وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات وأعتدة عسكرية.



وأكدت قيادة الجيش أن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.