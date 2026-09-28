الجيش الإسرائيلي: استكملنا عملية عسكرية في منطقة المنصوري

زعمت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية استكمال عملية في منطقة المنصوري في جنوب لبنان، قائلة إن "قوات فريق القتال التابع للواء 55 تستكمل مهمتها في جنوب لبنان".



وكتبت عبر حسابها على منصة "إكس": "عملت قوات فريق القتال التابع للواء 55، بقيادة الفرقة 91، في المنطقة الأمنية لإزالة التهديدات عن إسرائيل. وخلال نشاطها، دمرت القوات أكثر من 600 بنية تحتية، وبالتعاون مع قوات وحدة يهلوم دمرت ثمانية مسارات تحت الأرض. بالإضافة إلى ذلك، عثرت القوات على عشرات منصات الإطلاق التي تُركت في المنطقة الأمنية قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ".



وقالت: "استكملت القوات عملية عسكرية على مستوى اللواء في منطقة المنصوري الواقعة ضمن المنطقة الأمنية، بهدف منع حزب الله من إعادة التموضع في المنطقة الأمنية. وخلال العملية، عثرت القوات داخل منزل مدني في القرية على مسار تحت الأرض تابع لحزب الله ودمرته".