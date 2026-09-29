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أحدهما بحقّه 14 مذكّرة عدلية بجرائم مختلفة... توقيف شخصَين بجرم سلب في بيروت

أمن وقضاء
2026-09-29 | 02:42
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أحدهما بحقّه 14 مذكّرة عدلية بجرائم مختلفة... توقيف شخصَين بجرم سلب في بيروت
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أحدهما بحقّه 14 مذكّرة عدلية بجرائم مختلفة... توقيف شخصَين بجرم سلب في بيروت

توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول شخصَين يقومان بأعمال سلب في مناطق وأحياء من مدينة بيروت.

وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها لكشفهما وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّتَيهما، وهما:

- ح. ح. (مواليد عام 1984، لبناني)

- ف. ص. (مواليد عام 1992، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب 14 مذكّرة عدليّة بجرائم: سرقة، نشل، تأليف عصابة، مخدّرات، حجز حريّة ومعاملة بالشدّة…

ومن خلال المتابعة والمراقبة الدقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشعبة من رصدهما في محلّة كورنيش المزرعة، على متن درّاجة آليّة لون أسود من دون لوحة تسجيل، حيث كمنت لهما وأوقفتهما، وضبطت الدّرّاجة ومسدّسيَن، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

وبالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما، وسُلّما مع المضبوطات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

شعبة المعلومات

سلب

بيروت

توقيف

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