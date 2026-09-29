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مارتينوس يتحدث عن تسريبات خاطئة في ملف انفجار مرفأ بيروت: من دون قضاء سليم وسريع ونزيه سيكون البلد في أماكن خطيرة

أمن وقضاء
2026-09-29 | 04:31
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مارتينوس يتحدث عن تسريبات خاطئة في ملف انفجار مرفأ بيروت: من دون قضاء سليم وسريع ونزيه سيكون البلد في أماكن خطيرة
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مارتينوس يتحدث عن تسريبات خاطئة في ملف انفجار مرفأ بيروت: من دون قضاء سليم وسريع ونزيه سيكون البلد في أماكن خطيرة

أكد نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس أن هناك خللا في المنظومة وهذا الخلل يطال كل مؤسسات الدولة وليس القضاء فقط.

واعتبر في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أنه من دون قضاء سليم وسريع ونزيه سيكون البلد في أماكن خطيرة وستسود حالة من عدم الثقة بالبلد ومؤسساته.

وفيما يتعلّق بموضوع تسريع المحاكمات، لفت مارتينوس الى أن القضاء هو الأساس في هذا الموضوع، مشيرا الى أن "نقابة المحامين هي الطرف الآخر الذي يمكن أن يحث القضاء على التسريع بالمحاكمات إن كان من تواجد المحامين اليومي في قصور العدل وإن كان من خلال التعاون مع القضاء ومجلس القضاء ومع وزير العدل وهذا الأمر هو يومي ومتواصل". 

وقال: "إذا حصل تعاون بين نقابة المحامين والقضاء انطلاقًا من ممارسة المحامين عملهم اليومي مع القضاة في العدليات يمكن التوصل إلى تسريع المحاكمات وبذلك نكون قد عالجنا مشكلة الاكتظاظ في السجون وحلَلنا مشكلة أكبر وهي الثقة بالقضاء".
 
 
وكشف نقيب المحامين أن عملية سوق الموقوفين تواجه عوائق عدة، أولها الآليات التي لم تعد صالحة للإستعمال. وأشار الى المشكلة الثانية تمكن في عدد العناصر المولجين بقيام هذه المهمة. 

كما أشار إلى أن التدخلات تشكّل إحدى هذه العوائق أيضًا، قائلًا: "إذا إيدي طايلة، بنزّلولي السجين إلى المحكمة، وبقدر ما نزّلو".

وأضاف: "هناك عوائق كبيرة في هذا الملف ونحن نعالجها. واليوم نحن أفضل مما كنا عليه سابقا".
 
 
على صعيد آخر، تحدث النقيب عماد مارتينوس عن تسريبات خاطئة في ملف إنفجار مرفأ بيروت، قائلا: "بالنسبة للرئيس السابق ميشال عون ليست خائطة ولكن بالنسبة الى باقي التسريبات فهي خاطئة. ولكن هذه المعلومات لا أستطيع أن أقول إنها دقيقة".
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

عماد مارتينوس

انفجار

مرفأ بيروت

قضاء

المحاكمات

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