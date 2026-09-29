عملية نوعية لمفرزة استقصاء الشمال… توقيف لبناني بجرم تهريب أشخاص أجانب

بعد عملية رصد وتعقّب، وبمتابعة مباشرة من آمر مفرزة استقصاء الشمال، تمكّنت دورية من المفرزة، بتاريخ ٢٩/٩/٢٠٢٦ عند الساعة ١٢:٣٠، من توقيف المواطن ر. ب. على متن فان كان يقوده في محلة مستديرة السلام، ضمن نطاق فصيلة باب الرمل، بجرم تهريب أشخاص أجانب إلى داخل الأراضي اللبنانية.



وسُلّم الموقوف إلى الفصيلة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، فيما يستمرّ التحقيق بإشراف القضاء المختص.