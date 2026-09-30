العثور على جثة مسن مصابة بطلق ناري داخل منزله في بلدة جبرايل - عكار

عثر على المواطن "ش.ش" البالغ من العمر 79 عاما جثة داخل منزله في بلدة جبرائيل، مصابا بطلق ناري في صدره.



وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية إلى المكان، فيما باشرت الأدلة الجنائية إجراء الكشف اللازم ورفع الأدلة تمهيدا لكشف ملابسات الحادث وتحديد ظروف الوفاة.