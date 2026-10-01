أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
19
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
23
o
متن
23
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
26
o
البقاع
19
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
23
o
متن
23
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مياه بيروت وجبل لبنان تعفي 85% من غرامات التأخير وتتيح تقسيط المتأخرات حتى 2028
أمن وقضاء
2026-10-01 | 06:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مياه بيروت وجبل لبنان تعفي 85% من غرامات التأخير وتتيح تقسيط المتأخرات حتى 2028
أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان أنها "وضعت قيد التحصيل جداول إصدارات العام 2026 اعتباراً من تاريخ 07/01/2026، داعيةً الجميع إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم عن العام 2026 وما قبله، وذلك من خلال الجباة المختصين، أو صناديق دوائر التوزيع وآلات الدفع الإلكتروني (POS Machine) التابعة لها، أو عبر مراكز شركة O.M.T لتحويل الأموال."
ونظراً للظروف الاقتصادية الراهنة، أصدرت المؤسسة القرارات التنظيمية الآتية:
"1. الإعفاء من غرامات التأخير المفروضة على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2025 وما قبله بنسبة 85%.
2. تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة لعام 2026، خلال فترة أقصاها شهر كانون الأول 2028.
3. تسهيل عمليات حصول المشتركين السابقين من أصحاب الذمم على اشتراكات جديدة، مع إمكانية تسديد المبالغ المتوجبة عليهم على دفعات لفترة أقصاها كانون الأول 2028.
4. تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بالنسب الآتية:
28% لاشتراكات المياه بالعيار.
15% لاشتراكات المياه بالعداد.
5. تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة 90%.
6. تخفيض بدل تجديد الاشتراك الموقت بنسبة 90%.
7. تقسيط بدلات العام 2026 لمن يرغب من المشتركين على ثلاثة دفعات كحد أقصى، والمفصلة على الشكل التالي:
القسط - الشرح - الأول:
يستحق قبل نهاية شهر تشرين الأول من العام 2026
الثاني:
يستحق قبل نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2026
الثالث:
يستحق قبل نهاية شهر كانون الأول من العام 2026."
وأملت المؤسسة من المشتركين "التجاوب مع هذا الإعلان والمبادرة إلى تسديد المبالغ المترتبة عليهم من دون أي تأخير، ولا سيما المتأخرات منها، تطبيقاً للمادة 24 من نظام الاستثمار المعمول به لدى المؤسسة، الصادر بالمرسوم رقم 14597 تاريخ 14/06/2005."
أخبار لبنان
أمن وقضاء
بيروت
لبنان
غرامات
التأخير
وتتيح
تقسيط
المتأخرات
التالي
اعتصام في الجامعة اللبنانية في زحلة للمطالبة بإقرار ملف التفرغ
قتيلان صدما على المسلك الغربي لأوتوستراد الصفرا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-08-16
مياه بيروت وجبل لبنان: قطع موقت للمياه من نهر ابراهيم الى جبيل
أمن وقضاء
2026-08-16
مياه بيروت وجبل لبنان: قطع موقت للمياه من نهر ابراهيم الى جبيل
0
أخبار لبنان
2026-08-19
صدي زار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وتبلغ من خليفة سدادها لكل مستحقات الكهرباء
أخبار لبنان
2026-08-19
صدي زار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وتبلغ من خليفة سدادها لكل مستحقات الكهرباء
0
أخبار لبنان
2026-09-19
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان: انقطاع موقت للمياه في جبيل ومحيطها
أخبار لبنان
2026-09-19
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان: انقطاع موقت للمياه في جبيل ومحيطها
0
أخبار لبنان
2026-09-14
مياه بيروت وجبل لبنان دعت مشتركي كسروان لتسديد بدلات المياه قبل نهاية العام
أخبار لبنان
2026-09-14
مياه بيروت وجبل لبنان دعت مشتركي كسروان لتسديد بدلات المياه قبل نهاية العام
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:22
الجيش يضبط آلات ومواد أولية لتصنيع المخدرات في بوداي – بعلبك
أمن وقضاء
09:22
الجيش يضبط آلات ومواد أولية لتصنيع المخدرات في بوداي – بعلبك
0
أمن وقضاء
08:33
اعتصام في الجامعة اللبنانية في زحلة للمطالبة بإقرار ملف التفرغ
أمن وقضاء
08:33
اعتصام في الجامعة اللبنانية في زحلة للمطالبة بإقرار ملف التفرغ
0
أمن وقضاء
15:04
قتيلان صدما على المسلك الغربي لأوتوستراد الصفرا
أمن وقضاء
15:04
قتيلان صدما على المسلك الغربي لأوتوستراد الصفرا
0
أمن وقضاء
13:26
مخلفات من الحرب تنفجر في النبطية الفوقا وتسقط جرحى
أمن وقضاء
13:26
مخلفات من الحرب تنفجر في النبطية الفوقا وتسقط جرحى
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:02
متحدث حكومي: العراق يتلقى شحنة جديدة من الدولارات النقدية بموجب تفاهم مع أميركا
آخر الأخبار
10:02
متحدث حكومي: العراق يتلقى شحنة جديدة من الدولارات النقدية بموجب تفاهم مع أميركا
0
أخبار دولية
09:34
السفير السعودي لدى اليمن: المملكة تقدم نحو 60 مليون دولار لحكومة اليمن لدعم الميزانية
أخبار دولية
09:34
السفير السعودي لدى اليمن: المملكة تقدم نحو 60 مليون دولار لحكومة اليمن لدعم الميزانية
0
رياضة
2026-05-03
ميلان يخسر أمام ساسولو لتتضاءل آماله في التأهل لدوري الأبطال
رياضة
2026-05-03
ميلان يخسر أمام ساسولو لتتضاءل آماله في التأهل لدوري الأبطال
0
أخبار لبنان
2026-05-09
"الطاقة": لا هدر في ناقلة النفط "BASILIS L" بل صعوبات جراء تداعيات الحرب
أخبار لبنان
2026-05-09
"الطاقة": لا هدر في ناقلة النفط "BASILIS L" بل صعوبات جراء تداعيات الحرب
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:20
ترامب يكشف عن استثمار كوريا الجنوبية 200 مليار دولار في أميركا
أخبار دولية
06:20
ترامب يكشف عن استثمار كوريا الجنوبية 200 مليار دولار في أميركا
0
أخبار لبنان
06:16
الأردن تحتفل بمرور ٢٠٠٠ سنة على معمودية المسيح وللبنان مكانة
أخبار لبنان
06:16
الأردن تحتفل بمرور ٢٠٠٠ سنة على معمودية المسيح وللبنان مكانة
0
أخبار دولية
00:29
رئيس الوزراء الإسرائيليّ: من السابق لأوانه تحديد هُوية من يقف وراء محاولة إسقاط الطائرة
أخبار دولية
00:29
رئيس الوزراء الإسرائيليّ: من السابق لأوانه تحديد هُوية من يقف وراء محاولة إسقاط الطائرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بيت المقاصد يعيد فتح أبوابه… ومخطوطاته تروي تراث بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بيت المقاصد يعيد فتح أبوابه… ومخطوطاته تروي تراث بيروت
0
أخبار دولية
13:40
لبنان وسوريا والأردن... طريق سياحي واحد وفرص استثمارية عابرة للحدود
أخبار دولية
13:40
لبنان وسوريا والأردن... طريق سياحي واحد وفرص استثمارية عابرة للحدود
0
علوم وتكنولوجيا
13:32
العالم يدخل عصر الذكاء الفائق... فأين لبنان من مواكبة التحوّل؟
علوم وتكنولوجيا
13:32
العالم يدخل عصر الذكاء الفائق... فأين لبنان من مواكبة التحوّل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
حادثة طائرة "فلاي دبي"... فرضيات عدة أمام الأمن الإسرائيلي ورفع حال التأهب
تقارير نشرة الاخبار
13:27
حادثة طائرة "فلاي دبي"... فرضيات عدة أمام الأمن الإسرائيلي ورفع حال التأهب
0
أمن وقضاء
13:26
مخلفات من الحرب تنفجر في النبطية الفوقا وتسقط جرحى
أمن وقضاء
13:26
مخلفات من الحرب تنفجر في النبطية الفوقا وتسقط جرحى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
طائرة "فلاي دبي" هبطت 4 كيلومترات في 29 ثانية... ماذا حدث تقنيا في هذه الحالة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:15
طائرة "فلاي دبي" هبطت 4 كيلومترات في 29 ثانية... ماذا حدث تقنيا في هذه الحالة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
13:11
"أجمل نعم نطق بها قلبي"... زينة مكي تفاجئ جمهورها بخبر ارتباطها
فنّ
13:11
"أجمل نعم نطق بها قلبي"... زينة مكي تفاجئ جمهورها بخبر ارتباطها
2
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بيت المقاصد يعيد فتح أبوابه… ومخطوطاته تروي تراث بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بيت المقاصد يعيد فتح أبوابه… ومخطوطاته تروي تراث بيروت
3
اسرار
23:54
أسرار الصحف المحلية ١-١٠-٢٠٢٦
اسرار
23:54
أسرار الصحف المحلية ١-١٠-٢٠٢٦
4
خبر عاجل
11:07
معاريف عن مصدر: نتنياهو يوافق على تعليق رحلات فلاي دبي إلى إسرائيل حتى استكمال التحقيقات في حدث اليوم
خبر عاجل
11:07
معاريف عن مصدر: نتنياهو يوافق على تعليق رحلات فلاي دبي إلى إسرائيل حتى استكمال التحقيقات في حدث اليوم
5
أخبار لبنان
12:12
هيكل يبحث مع عضوي الكونغرس الأميركي لحود وغوتهايمر تحديات الجيش ومهماته
أخبار لبنان
12:12
هيكل يبحث مع عضوي الكونغرس الأميركي لحود وغوتهايمر تحديات الجيش ومهماته
6
آخر الأخبار
05:43
مصادر لرويترز: مسؤولون من سوريا وحزب الله التقوا في تركيا الشهر الماضي في أول اجتماع يُعرف بين الطرفين
آخر الأخبار
05:43
مصادر لرويترز: مسؤولون من سوريا وحزب الله التقوا في تركيا الشهر الماضي في أول اجتماع يُعرف بين الطرفين
7
فنّ
08:00
عبير نعمه تودّع والدها الراحل بكلمات مؤثّرة: "وداعك فوق قدرتي..."
فنّ
08:00
عبير نعمه تودّع والدها الراحل بكلمات مؤثّرة: "وداعك فوق قدرتي..."
8
أخبار لبنان
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 30-09-2026
أخبار لبنان
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 30-09-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More