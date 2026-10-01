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الجيش يحبط عملية تهريب حوالي ٢٤٥ كلغ من الـTNT و٤ عبوات ناسفة من سوريا إلى لبنان

أمن وقضاء
2026-10-01 | 11:34
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الجيش يحبط عملية تهريب حوالي ٢٤٥ كلغ من الـTNT و٤ عبوات ناسفة من سوريا إلى لبنان
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الجيش يحبط عملية تهريب حوالي ٢٤٥ كلغ من الـTNT و٤ عبوات ناسفة من سوريا إلى لبنان

بتاريخ 1 /10 /2026، ونتيجة عمليات الرصد والمراقبة عند الحدود الشمالية والشرقية، ضبطت وحدة من الجيش حوالي ٢٤٥ كلغ من مادة الـ TNT الشديدة الانفجار، و٤ عبوات ناسفة ومفجِّر عبوات عدد ٨، بالإضافة إلى أسلاك كهربائية خاصة بالمفجِّرات، أثناء تهريبها من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني. وقد فرّ المهربون باتجاه الأراضي السورية فور وصول دورية من الجيش إلى المكان.

وسُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وتجري المتابعة والتنسيق لتوقيف المتورطين.
 
 
 
 
 
 

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