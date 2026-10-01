ضبط كميات كبيرة من البوتوكس والفيلر المهرّبة وتوقيف أحد المتورطين في لبنان

أعلنت المديرية العامة للجمارك أن شعبة البحث عن التهريب ضبطت كميات كبيرة من مستحضرات الطب التجميلي المهرّبة، ولا سيما "البوتوكس" و"الفيلر"، داخل شقة سكنية تشغلها شركة تجارية، في عملية جاءت بعد رصد ومراقبة وتتبع قادت إلى تحديد الموقع ومداهمته بناءً على إشارة القضاء المختص.



وأظهرت عملية التفتيش وجود كميات كبيرة من هذه المستحضرات أُدخلت إلى لبنان بصورة غير نظامية، ومشكوك بمصدرها وظروف نقلها وحفظها، وبالتالي سلامتها للاستخدام، ولا سيما أن طبيعة هذه المواد وطريقة استعمالها تجعل أي إخلال بشروط استيرادها أو حفظها مسألة تتصل مباشرة بصحة المواطنين.



وقد جرى ضبط الكميات المهربة واقتياد المخالف إلى المركز، حيث استُكملت التحقيقات بإشراف القضاء المختص، وانتهت إلى توقيفه.



ولا تزال التحقيقات مستمرة لتتبّع مصدر هذه المستحضرات ومسار دخولها وتوزيعها، وكشف كامل خيوط الشبكة وتحديد سائر المتورطين فيها تمهيداً لملاحقتهم وتوقيفهم.



وتندرج العملية في إطار الحملة التي تواصل المديرية العامة للجمارك تنفيذها لمكافحة التهريب في مختلف المناطق، ولا سيما المخالفات التي تتصل بالأدوية والمستحضرات والمواد التي قد تمسّ صحة المواطن وسلامته.