تمارين تدريبية في حقل رماية العاقورة

أعلنت قيادة الجيش أن القوات الجوية ستقوم، ابتداءً من 2 /10 /2026 ولغاية 9 /10 /2026 ضمنًا، من الساعة 7،30 حتى الساعة 24.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات جوية ومدفعية نهارية وليلية في حقل رماية العاقورة، بواسطة الأسلحة الثقيلة.



ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورَين أعلاه.