عناصر من أمن الدولة تؤازر وزارة الزراعة في الكشف على مسالخ اللحوم في منطقتي صبرا وشاتيلا

نشرت المديرية العامة لأمن الدولة فيديو يوثّق، بحسب ما أظهره، مخالفات ومعايير سلامة غذاء غير مستوفاة فيعدد من مسالخ اللحوم في منطقتي صبرا وشاتيلا.
وأشارت المديرية إلى أن عناصرها آزرت وزارة الزراعة خلال عمليات الكشف والمتابعة.
مسالخ اللحوم في صبرا وشاتيلا …. معايير سلامة الغذاء معدومة … وامن الدولة يؤازر وزارة الزراعة .#أمن_الدولة_اللبناني#Lebanese_State_Security pic.twitter.com/KdCgEMjs9e
— Lebanese State Securityالمديرية العامة لأمن الدولة (@statesecuritylb) October 2, 2026
مسالخ اللحوم في صبرا وشاتيلا …. معايير سلامة الغذاء معدومة … وامن الدولة يؤازر وزارة الزراعة .#أمن_الدولة_اللبناني#Lebanese_State_Security pic.twitter.com/KdCgEMjs9e