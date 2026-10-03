تدابير سير في شارع المقدسي - الحمراء يوم غد تزامنًا مع إقامة نشاط ترفيهي وثقافي

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أن نشاطا ترفيهيّا وثقافيّا سيُقام ما بين السّاعة 11،00 و23،00 من يوم غد 04-10-2026، في شارع المقدسي - الحمراء، حيث من المتوقع أن يُشارك عدد كبير من المواطنين، وسيتمّ في الشّارع المذكور وضع أكشاك لبيع الطّعام والمنتوجات اللبنانيّة، وألعاب الأطفال، وغيرها…



وأفادت بأنه سيتمّ منع المرور في المحلّة طيلة فترة إقامة النشاط.



لذلك، طلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.