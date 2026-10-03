الجيش يضبط كمية كبيرة من الأسلحة الحربية في منطقة بشامون - عاليه ويوقف مطلوبين بجرائم الاتجار بالأسلحة والمخدرات

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه نتيجة عملية رصد ومتابعة أمنية، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة بشامون - عاليه منزل المواطن (ع.ش.) وأوقفته لاتجاره بالأسلحة الحربية والمخدرات، وضبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية، كما أوقفت برفقته المواطن (م.ز.)، وبحقه مذكرة توقيف بجرم إطلاق النار.



وبحسب البيان، فقد أوقفت دورية من المديرية في مخيم نهر البارد وفي مناطق التبانة والقبة وسوق الخضار– طرابلس 7 مواطنين وفلسطينيَين لإقدامهم على تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزتهم كمية منها.



وأكدت قيادة الجيش أن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.