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مطلوبان للقضاء بجرائم قتل وأسلحة وتأليف عصابة وإطلاق نار في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
2026-10-04 | 11:29
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مطلوبان للقضاء بجرائم قتل وأسلحة وتأليف عصابة وإطلاق نار في قبضة شعبة المعلومات
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي تجريها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، تمكّنت من تحديد مكان تواجد أحد المطلوبين بجرائم قتل في مدينة صور وهو المدعو:
أ. ض. (مواليد عام ١٩٨٦، لبناني) بحقه 3 مذكرات عدلية بجرائم قتل، محاولة قتل، وتأليف عصابة.
وبتاريخ 23- 09- 2026، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بكمين محكم في المحلة المذكورة.
وبالتحقيق معه اعترف بما نُسِبَ إليه.
وفي الإطار عينه، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد مكان تواجد أحد المطلوبين بجرائم أسلحة وإطلاق نار في محلة طريق المطار، وهو المدعو:
ع. م. (مواليد عام ۱۹۹۹، لبناني) بحقه 5 مذكرات بجرائم أسلحة وإطلاق نار.
وبتاريخ 06- 09- 2026 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بكمين محكم على متن دراجة آلية نوع "هاوجو" لون أسود دون لوحات تم ضبطها. وبتفتيشه والدراجة، ضبط بحوزته هاتف خلوي.
وقد أودعا مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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