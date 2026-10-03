قوى الأمن تنشر صورًا عن المواقع الإلكترونيّة الاحتياليّة: احذروا مواقع الاستثمار والتداول الوهميّة ولا تقعوا ضحيّة الاحتيال

إلحاقًا لبلاغها السابق المتعلّق بالتحذير من ولوج مواقع الكترونيّة وهميّة للاستثمار والتداول، وضعت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أمام المواطنين صورًا عن المواقع الإلكترونيّة الاحتياليّة.



وذكّرت هذه المديريّة المواطنين بضرورة:



- ترك التّعامل معها، وإقفال حساباتهم فورًا، بعد أن أثبتت تحقيقات شعبة المعلومات أنّها وهميّة



- التّمييز بين هذه المواقع وبين المنصّات الأصليّة، والتّأكّد من اسم الشركة وموقعها الرّسمي قبل التّعامل مع أي شركة استثمار أو تداول



- التّأكّد من عنوان الموقع الإلكتروني حرفيًا، وليس فقط من الشكل أو الشعار



- تحميل تطبيق الشركة المُراد التّعامل معها، من App Store أو Google Play فقط، وليس من أي رابط يُرسل إليكم عبر واتساب أو مواقع التّواصل الاجتماعي



- التّأكّد من الجهة التي ستُحوَّل إليها أموالكم قبل تنفيذ أي عمليّة تحويل.



- عدم بيع أو تأجير أو حتى إعارة الحسابات الماليّة، تلافيًا لاستخدامها بأعمال نصب واحتيال، فتعرّض أصحابها إلى الملاحقة القانونيّة. علمًا بأن التّحقيق جارٍ مع عددٍ من الوسطاء (بيع وتأجير الحسابات الماليّة الإلكترونيّة)، بناءً على إشارة القضاء المختص.



وذكرت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه لكل من وقع ضحيّة هذه المواقع الوهميّة الاحتياليّة، الاتّصال على الخط السّاخن العائد لشعبة المعلومات (1788) لاستكمال التحقيق.