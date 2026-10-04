العثور على جثة مسن في أحد فنادق جونية

عُثر مساء اليوم على جثة رجل في العقد الثامن من العمر داخل غرفة في أحد فنادق مدينة جونية، وحضر على الفور عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



وبعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي، تبين أن الوفاة طبيعية، وتم نقل الجثة من قبل عناصر الدفاع المدني الى مستشفى سيدة لبنان الجامعي.