قوى الأمن: توقيف 6 أفراد من شبكات لترويج المخدّرات وضبط كميّات من المواد المخدّرة

أطبقت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي على شبكات لترويج المخدّرات في محافظة جبل لبنان، بعدما توافرت لديها معطيات عن نشاطها في عدد من المناطق.ونصبت دوريّات الشعبة كمائن ونفّذت مداهمات بين 21 و23 أيلول 2026 في بلاط - جبيل، الجناح، غدير - كسروان، الرويسات والنّبعة، فأوقفت ستة من أفراد الشبكات بالجرم المشهود، وحجزت أربع درّاجات آليّة وسيّارتين استُخدمت جميعها في عمليّات الترويج.والموقوفون هم: ج. ح. (مواليد 1971، لبناني)، ع. خ. (1997، سوري)، ح. ظ. (2008، سوري)، ب. ص. (2001، سوري)، ح. ن. (2008، لبناني)، وخ. ع. (2007، سوري).وأسفر تفتيش الموقوفين والدرّاجات ومنزل الموقوف الأول، حيث كانت تجري عمليّة التوضيب، عن ضبط كميّة كبيرة من المواد المخدّرة معبّأة في أكياس وعلب وطبّات وكبسولات ومظاريف، بينها كوكايين وباز وحشيشة كيف وماريجوانا وسالفيا وحبوب مخدّرة (كبتاغون وغيرها)، إضافة إلى مسدّسين حربيّين مع ممشطين، ميزان حسّاس، مصفاة، إبرتين، أكياس وأوراق توضيب، أربعة هواتف خلويّة ومبالغ ماليّة.واعترف الموقوفون بالتحقيق بما نُسب إليهم، وأُجري بحقّهم المقتضى القانوني وأُودعوا مع المضبوطات المرجع المعني بإشارة القضاء المختص.