أمن الدولة يوقف شخصين للاشتباه بتزوير مستندات مالية دولية ومحاولة احتيال بقيمة ستة ملايين دولار

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة أنه في إطار جهودها في مكافحة عمليات التزوير والاحتيال المالي، توافرت لدى مديرية أمن الإدارة العامة والمؤسسات في المديرية العامة لأمن الدولة معلومات عن قيام أشخاص من التابعية السورية بتزوير مستندات ووثائق منسوبة إلى مؤسسات دولية وجهات حكومية أجنبية.



وأفادت في بيان، بأنه بنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية، تمكّنت المديرية من تحديد هوية المشتبه بهما، وتبيّن أنهما أقدما على استخدام المستندات المزوّرة في محاولة لتنفيذ عملية احتيال مالي، عبر استدراج مواطنين وإيهامهم بإمكان إجراء عملية تحويل مبلغ مالي يقارب ستة ملايين دولار أميركي إلى لبنان بطرق غير مشروعة.



وبحسب البيان، فإنه بناءً على إشارة النيابة العامة المالية، أوقف السوريين (م. ن.) و(ف. ن.)، وضبطت بحوزتهما مجموعة من الوثائق والمستندات المنسوبة إلى مؤسسات مالية دولية وجهات رسمية أجنبية، تبيّن أنها مزوّرة.



وبناءً على إشارة النيابة العامة المالية، أُودع الموقوفان مع المضبوطات القضاء المختص، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.