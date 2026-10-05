قوى الأمن تعمّم صورة مشتبه فيها بجرم سرقة مبلغ مالي من داخل منزل... هل تعرفون شيئًا عنها؟

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة سيّدة مجهولة الهويّة، للاشتباه بقيامها بالسّرقة من منزل مواطن، حيث كانت تحضر للقيام بأعمال التّنظيف.



لذلك، طلبت المديرية من الذين يعرفونها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمفرزة بيت الدّين القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، على أحد الرقمَين: 300216-25 أو 300187-25، للإدلاء بما لديهم من معلومات.



وأكدت أنّ كلّ من يُدلي بأي معلومات تسهم في تحديد هويّتها أو مكان وجودها، يبقى اسمه طيّ الكتمان وفقًا للقانون.