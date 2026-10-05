مجلس القضاء الأعلى نشر فيديو يعرض أسباب الأزمة وإجراءات معالجتها على أثر الإقفال القسري للمبنى المحاذي لقصر عدل بعبدا

نشر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، إثر الإقفال القسري للمبنى المحاذي لقصر عدل بعبدا، الذي يضم دائرتي السجل التجاري في جبل لبنان والتنفيذ في بعبدا، فيديو يعرض أسباب الأزمة والتحديات التي واجهتها الإدارة القضائية والإجراءات المتخذة لمعالجتها، تلاه إعلان يسهل على المحامين وأصحاب العلاقة تتبّع ملفات دائرة السجل التجاري في جبل لبنان في المقرّات البديلة.