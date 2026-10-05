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عمليّات حَقن "بوتوكس وفيلر" من دون ترخيص قانوني ومخالفات أخرى تم ضبطها في صالون للتجميل في كسارة - زحلة
أمن وقضاء
2026-10-05 | 08:34
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عمليّات حَقن "بوتوكس وفيلر" من دون ترخيص قانوني ومخالفات أخرى تم ضبطها في صالون للتجميل في كسارة - زحلة
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أنه في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة كل أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام المدعوة: س. ب. (مواليد عام 1974، لبنانيّة) بمزاولة مهنة التجميل من دون ترخيص في داخل صالون في محلة كسارة - زحلة.
وأفادت في بلاغ، بأنه بنتيجة المتابعة، توجّهت دوريّة من المفرزة إلى المكان المذكور برفقة مراقب من وزارة الصحّة، وعملت على توقيفها، ومالكة الصّالون التي تُدعى: ن. ك. (مواليد عام 1988، لبنانيّة).
وبحسب البلاغ، فإنه بتفتيشهما والصّالون، عُثر على ما يلي:
- آلة لإزالة الثآليل والشامات الجلدية
- جهازين لتنظيف البشرة
- جهاز ليزر، وجهاز كاربون لتنظيف البشرة
- ثماني عشرة عبوة بوتوكس كورية الصنع، مختلفة الأحجام، بعضها مستهلك
- حقن فيلر، وحقن أخرى من أنواع مختلفة، إضافةً إلى آلة لتذويب الدّهون، وعبوات زجاجيّة تحتوي على مواد تستخدم للحقن والتجميل.
وأفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بأنه تم تحديد هويّة المشتبه بها الرئيسيّة التي تقوم باستخدام وإدارة أشخاص آخرين في مجال القيام بأعمال تجميليّة طبيّة من دون ترخيص، ولا سيّما حقن إبر "البوتوكس" و"الفيلير"، وتدعى: (ز. م.)، وتم تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقّها.
كما أكّد تقرير وزارة الصّحة على وجود كميّة من الحقن منتهية الصلاحيّة، وكميّة أخرى معبّأة من دون معرفة مصدرها أو اسمها أو تاريخ صلاحيّتها، وكميّة أخرى غير مرخّصة أدخلت إلى لبنان بطرق غير مشروعة.
وبحسب البلاغ، تمّ ضبط المواد التجميليّة المذكورة، وأقفل الصالون بعد ختمه بالشّمع الأحمر، وسلّمت الموقوفتان والمضبوطات إلى القطعة المعنيّة، للتّوسّع بالتّحقيق وإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
قوى الأمن
بوتوكس
فيلر
صالون للتجميل
زحلة
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