إلقاء القبض على أحد أخطر المطلوبين في شعت - بعلبك لإطلاقه النار والقذائف الصاروخية نحو دورية للجيش

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه بعد سلسلة تدابير أمنية استثنائية، أوقفت وحدة من الجيش في بلدة شعت – بعلبك المواطن (ع.و.)، وهو يعد من أخطر المطلوبين لإقدامه على إطلاق النار والقذائف الصاروخية نحو دورية للجيش ما أدى إلى وقوع إصابات بين عناصرها، وفي حقه عدد كبير من مذكرات التوقيف لارتكابه جرائم: السلب والسرقة بقوة السلاح، تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزته كمية منها.



وأكدت قيادة الجيش أن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.