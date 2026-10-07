بالجرم المشهود… شعبة المعلومات توقف عصابة لسرقة ورش قيد الإنشاء في الجنوب

توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولين بتنفيذ عمليات سرقة من داخل ورش قيد الإنشاء في منطقة الجنوب.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من تحديد هوياتهم، وهم كل من:



- س. س. (مواليد عام 1990، فلسطيني)



- م. س. (مواليد عام 1988، فلسطيني) بحقه خلاصتَي حكم بجرائم مخدِّرات ونقل ذخائر حربية



- ر. ص. (مواليد عام ١٩٨٤، لبناني) بحقه مذكّرة توقيف بجرم سرقة.



وبتاريخ 20-09-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفتهم إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود في محلة المصيلح، أثناء قيامهم بتنفيذ عملية سرقة من داخل إحدى ورش البناء، وضبطت بحوزتهم مواسير نحاسية عائدة لمكيّفات، بالإضافة إلى سيارة من نوع "تويوتا أفانزا" بيضاء اللون، بحسب ما أفادت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.



وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم، لجهة اشتراكهم في تنفيذ عمليات سرقة عدة لأدوات صناعية من داخل الورش قيد الإنشاء في مناطق المصيلح، وزفتا، وصيدا، وجنسنايا، وبيعها لأحد أصحاب المحال في محلة الغازية، ويدعى: ن. د. س. (مواليد عام 1998، فلسطيني). كما اعترف الثاني بتعاطي المخدرات.



وبالتاريخ ذاته، أُوقف الأخير في محلة الغازية. وبالتحقيق معه، اعترف بشراء أدوات صناعية مرات عدة من المذكورين، وتعاطي مادة حشيشة الكيف.



وأكدت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أن المقتضى القانوني أُجري بحقهم، وأُودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء.