اشتباك مسلّح بين عناصر الجيش ومهربين في جرد بلدة عرسال وإحباط عملية التهريب عند الحدود اللبنانية السورية

بتاريخ 7 /10 /2026 وأثناء تنفيذ تدابير استثنائية لمراقبة الحدود اللبنانية السورية وضبطها، حصل اشتباك مسلّح في جرد بلدة عرسال بين عناصر وحدة من الجيش ومهربين دون وقوع إصابات، فيما أحبطت الوحدة عملية التهريب، وضبطت 5 آليات بيك آب كانت متجهة إلى الأراضي اللبنانية، محمّلة بنحو 5 أطنان من النحاس والقصدير، إضافةً إلى كمية كبيرة من مادة الدخان.



كما أوقفت الوحدة المذكورة المواطن (ا.ح.) لمشاركته في عملية التهريب.



وسُلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.