السفارة الصينية وزعت حصصًا غذائية على عائلات نازحة ومتضررة من العدوان

أعلنت السفارة الصينية في بيروت في بيان انه "بمبادرة انسانية من السفارة تم توزيع حصص غذائية وتموينية على عائلات نازحة ومتضررة من الحرب في مختلف المناطق اللبنانية، وقد لاقت هذه البادرة الطيبة تضاف ما تقدمه الصين للبنان في كل الازمات، وخاصة خلال الحرب الاخيرة الترحيب والتقدير".