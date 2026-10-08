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تدابير سير في بربور والأوزاعي لغاية تاريخ 11 الجاري بسبب إقامة مهرجان وأشغال

أمن وقضاء
2026-10-08 | 12:13
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تدابير سير في بربور والأوزاعي لغاية تاريخ 11 الجاري بسبب إقامة مهرجان وأشغال
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تدابير سير في بربور والأوزاعي لغاية تاريخ 11 الجاري بسبب إقامة مهرجان وأشغال

سيُقام بدعوة من جمعيّة تجّار بربور “مهرجان الخريف” في سوق بربور اعتبارًا من تاريخ اليوم 08-10-2026، ولغاية 11-10-2026

لذلك، سيتمّ منع المرور ومنع ركن السيّارات، طيلة فترة إقامة المهرجان، كالتالي:

من تقاطع شارع برج أبي حيدر (شارع المطران غريغوريوس حدّاد)، لغاية جامع عباد الرّحمن

من تقاطع زريق المدخل الجنوبي (شارع بربور)، نحو كورنيش المزرعة

وستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بتنفيذ أعمال حفر على جوانب الطريق في الأوزاعي من مفرق خزّان مياه الاتّحاد، وصولًا إلى محطّة ناصر في المحلّة المذكورة. كما ستقوم هذه الشّركة بتأهيل وتعبيد للطريق الممتدّة من تقاطع المهدي- نزلة المرامل باتّجاه مطار الرّئيس الشهيد رفيق الحريري كالتالي

الجمعة 09-10-2026: من السّاعة 09،00 ولغاية السّاعة 13،00

السّبت والأحد 10 و11-10-2026: من السّاعة 08،00 ولغاية السّاعة 14،00

لذلك، يُرجى من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
 

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