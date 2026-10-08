أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
18
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
ثواني
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
26
o
البقاع
18
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تدابير سير في بربور والأوزاعي لغاية تاريخ 11 الجاري بسبب إقامة مهرجان وأشغال
أمن وقضاء
2026-10-08 | 12:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تدابير سير في بربور والأوزاعي لغاية تاريخ 11 الجاري بسبب إقامة مهرجان وأشغال
سيُقام بدعوة من جمعيّة تجّار بربور “مهرجان الخريف” في سوق بربور اعتبارًا من تاريخ اليوم 08-10-2026، ولغاية 11-10-2026
لذلك، سيتمّ منع المرور ومنع ركن السيّارات، طيلة فترة إقامة المهرجان، كالتالي:
من تقاطع شارع برج أبي حيدر (شارع المطران غريغوريوس حدّاد)، لغاية جامع عباد الرّحمن
من تقاطع زريق المدخل الجنوبي (شارع بربور)، نحو كورنيش المزرعة
وستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بتنفيذ أعمال حفر على جوانب الطريق في الأوزاعي من مفرق خزّان مياه الاتّحاد، وصولًا إلى محطّة ناصر في المحلّة المذكورة. كما ستقوم هذه الشّركة بتأهيل وتعبيد للطريق الممتدّة من تقاطع المهدي- نزلة المرامل باتّجاه مطار الرّئيس الشهيد رفيق الحريري كالتالي
الجمعة 09-10-2026: من السّاعة 09،00 ولغاية السّاعة 13،00
السّبت والأحد 10 و11-10-2026: من السّاعة 08،00 ولغاية السّاعة 14،00
لذلك، يُرجى من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
بربور
والأوزاعي
لغاية
تاريخ
الجاري
إقامة
مهرجان
وأشغال
حفل تسلّم هبة مقدّمة من الاتحاد الأوروبي للجيش
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-09-12
تدابير سير في 12 و13 بسبب إقامة مهرجان صيفي في العقيبة... وفي 13 في الأشرفية بسبب إقامة ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل
أمن وقضاء
2026-09-12
تدابير سير في 12 و13 بسبب إقامة مهرجان صيفي في العقيبة... وفي 13 في الأشرفية بسبب إقامة ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل
0
أمن وقضاء
2026-09-26
تدابير سير في منطقة رومية غدًا بسبب إقامة سباق السرعة الرابع
أمن وقضاء
2026-09-26
تدابير سير في منطقة رومية غدًا بسبب إقامة سباق السرعة الرابع
0
أمن وقضاء
2026-09-19
تدابير سير اليوم وغدا في الحمراء وبدارو وضبية بسبب إقامة أنشطة رياضية واجتماعية
أمن وقضاء
2026-09-19
تدابير سير اليوم وغدا في الحمراء وبدارو وضبية بسبب إقامة أنشطة رياضية واجتماعية
0
أمن وقضاء
2026-08-15
تدابير سير بتاريخ 16-8-2026 بمناسبة إقامة سباق تسلّق الهضبة الثالث في المريجات – البقاع
أمن وقضاء
2026-08-15
تدابير سير بتاريخ 16-8-2026 بمناسبة إقامة سباق تسلّق الهضبة الثالث في المريجات – البقاع
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:10
حفل تسلّم هبة مقدّمة من الاتحاد الأوروبي للجيش
أمن وقضاء
08:10
حفل تسلّم هبة مقدّمة من الاتحاد الأوروبي للجيش
0
أمن وقضاء
04:21
اشتباك مسلّح بين عناصر الجيش ومهربين في جرد بلدة عرسال وإحباط عملية التهريب عند الحدود اللبنانية السورية
أمن وقضاء
04:21
اشتباك مسلّح بين عناصر الجيش ومهربين في جرد بلدة عرسال وإحباط عملية التهريب عند الحدود اللبنانية السورية
0
أمن وقضاء
03:57
السفارة الصينية وزعت حصصًا غذائية على عائلات نازحة ومتضررة من العدوان
أمن وقضاء
03:57
السفارة الصينية وزعت حصصًا غذائية على عائلات نازحة ومتضررة من العدوان
0
أمن وقضاء
2026-10-07
مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الشمال يوقف 11 مروّجًا للمخدرات
أمن وقضاء
2026-10-07
مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الشمال يوقف 11 مروّجًا للمخدرات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-04-27
اجتماع بين وزارة التنمية الادارية ووزارة الزراعة بحث في رقمنة الخدمات وتطوير أداء وزارة الزراعة
أخبار لبنان
2026-04-27
اجتماع بين وزارة التنمية الادارية ووزارة الزراعة بحث في رقمنة الخدمات وتطوير أداء وزارة الزراعة
0
أخبار دولية
2026-07-21
الحرس الثوري: استهداف ناقلتين في هرمز وأنظمة دفاع أميركية بالبحرين
أخبار دولية
2026-07-21
الحرس الثوري: استهداف ناقلتين في هرمز وأنظمة دفاع أميركية بالبحرين
0
آخر الأخبار
2026-10-06
الجزيرة: غارات جوية إسرائيلية على محيط الخط الأصفر شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
آخر الأخبار
2026-10-06
الجزيرة: غارات جوية إسرائيلية على محيط الخط الأصفر شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
0
أخبار دولية
2026-05-04
ترامب: ربما حان الوقت لكي تنضم كوريا الجنوبية إلى المهمة
أخبار دولية
2026-05-04
ترامب: ربما حان الوقت لكي تنضم كوريا الجنوبية إلى المهمة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
كالاس تروي للـLBCI تفاصيل المهمة الأوروبية في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:07
كالاس تروي للـLBCI تفاصيل المهمة الأوروبية في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
نتنياهو في محاولات رفع حظوظ النجاح الانتخابيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:59
نتنياهو في محاولات رفع حظوظ النجاح الانتخابيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
مطار الملك خالد الدوليّ في الرياض استهداف جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:58
مطار الملك خالد الدوليّ في الرياض استهداف جديد
0
عالم الطبخ
13:50
تجربة إيطالية فاخرة: كانيلوني البطاطا بحشوة البورشيني على طريقة الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
13:50
تجربة إيطالية فاخرة: كانيلوني البطاطا بحشوة البورشيني على طريقة الشيف فادي زغيب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
سرطان الثدي... حرب لا تعرف العمر !
تقارير نشرة الاخبار
13:48
سرطان الثدي... حرب لا تعرف العمر !
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
لبنان واقتصاد المستقبل... التكنولوجيا بوابة الفرص
تقارير نشرة الاخبار
13:47
لبنان واقتصاد المستقبل... التكنولوجيا بوابة الفرص
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
قروض للطاقة الشمسية بفوائد متدنية...فما هي شروطها وفوائدها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
قروض للطاقة الشمسية بفوائد متدنية...فما هي شروطها وفوائدها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الحكومة تصارح اللبنانيين: الأزمة بالأرقام والحلول على الطاولة
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الحكومة تصارح اللبنانيين: الأزمة بالأرقام والحلول على الطاولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
أموال ايرانية لحزب الله: when there is a will, there is a way
تقارير نشرة الاخبار
13:20
أموال ايرانية لحزب الله: when there is a will, there is a way
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
07:01
مصرف لبنان يعلن إنشاء "حساب استرداد الودائع" وتخصيص الأموال المستردة حصراً لتسديد الودائع
اقتصاد
07:01
مصرف لبنان يعلن إنشاء "حساب استرداد الودائع" وتخصيص الأموال المستردة حصراً لتسديد الودائع
2
أخبار لبنان
12:55
مذكرة بانتهاء الدوام الصيفي والبدء بالتوقيت الشتوي ابتداء من ليل ٢٤ - ۲۰۲٦/١٠/٢٥
أخبار لبنان
12:55
مذكرة بانتهاء الدوام الصيفي والبدء بالتوقيت الشتوي ابتداء من ليل ٢٤ - ۲۰۲٦/١٠/٢٥
3
أمن وقضاء
04:21
اشتباك مسلّح بين عناصر الجيش ومهربين في جرد بلدة عرسال وإحباط عملية التهريب عند الحدود اللبنانية السورية
أمن وقضاء
04:21
اشتباك مسلّح بين عناصر الجيش ومهربين في جرد بلدة عرسال وإحباط عملية التهريب عند الحدود اللبنانية السورية
4
حال الطقس
01:09
طقس مستقر مع ارتفاع محدود في دراجات الحرارة
حال الطقس
01:09
طقس مستقر مع ارتفاع محدود في دراجات الحرارة
5
فنّ
05:07
أصالة تحسم تجربة ابنتها في الغناء: "أوّل وآخر مرّة"… وشام تردّ
فنّ
05:07
أصالة تحسم تجربة ابنتها في الغناء: "أوّل وآخر مرّة"… وشام تردّ
6
اسرار
23:35
أسرار الصحف 8-10-2026
اسرار
23:35
أسرار الصحف 8-10-2026
7
آخر الأخبار
06:39
سلام: من حقّ موظفي القطاع العام أن يعيشوا بكرامة فالموظف والعسكري والأستاذ يؤدّون خدمة عامة نستفيد منها جميعاً ولا نقبل أن يواصلوا أداء واجباتهم فيما رواتبهم لا تكفي لتلبية حاجاتهم الأساسية
آخر الأخبار
06:39
سلام: من حقّ موظفي القطاع العام أن يعيشوا بكرامة فالموظف والعسكري والأستاذ يؤدّون خدمة عامة نستفيد منها جميعاً ولا نقبل أن يواصلوا أداء واجباتهم فيما رواتبهم لا تكفي لتلبية حاجاتهم الأساسية
8
آخر الأخبار
03:47
فرانس برس: دوي انفجارات قوية في الرياض
آخر الأخبار
03:47
فرانس برس: دوي انفجارات قوية في الرياض
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More