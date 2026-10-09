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اشتباك مسلح بين عناصر الجيش وأحد المهربين وإحباط تهريب قذائف صاروخية وكمية من المتفجرات والمخدرات عبر الحدود اللبنانية السورية

أمن وقضاء
2026-10-09 | 09:47
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اشتباك مسلح بين عناصر الجيش وأحد المهربين وإحباط تهريب قذائف صاروخية وكمية من المتفجرات والمخدرات عبر الحدود اللبنانية السورية
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اشتباك مسلح بين عناصر الجيش وأحد المهربين وإحباط تهريب قذائف صاروخية وكمية من المتفجرات والمخدرات عبر الحدود اللبنانية السورية

بتاريخ 9 / 10 /2026، وعلى أثر المراقبة المستمرة للحدود اللبنانية السورية والمعابر غير الشرعية المستخدمة للتهريب، حصل اشتباك مسلح في جرد عرسال بين عناصر الجيش والمواطن (ا.ب.) الذي يعمل في التهريب، دون وقوع إصابات، أثناء محاولته تهريب كمية من المخدرات من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي السورية، وأوقفته وضبطت في حوزته نحو ٦٠ كلغ من حشيشة الكيف و٣٥ كلغ من مادة الكبتاغون و٢٢ كلغ من الماريجوانا، إضافة إلى مسدس حربي وكمية من الذخائر.
 
كما أحبطت وحدة من الجيش في منطقة القصر - الهرمل، عملية تهريب عبر الحدود، من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، وضبطت كمية من القذائف الصاروخية ونحو 24 كلغ من مادة TNT الشديدة الانفجار، معدّة للتهريب.
 
وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين في عملية تهريب المتفجرات.
 
 
 

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