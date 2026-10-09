الجيش يوقف مطلوبين بجرائم السلب والسرقة والاتجار بالمخدرات والتهريب في مناطق مختلفة

نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية واسعة في مختلف المناطق اللبنانية، شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات، وأوقفت بنتيجتها 12 مواطنًا و3 سوريين وفقًا لما يلي:

• دهم منزلَي المطلوبَين (ع.ع.) و(م.ع.) وتوقيفهما لقيامهما بأعمال السلب وإطلاقهما النار في منطقتَي الشياح والغبيري – بعبدا، وضُبطت في حوزتهما أسلحة وذخائر حربية.

• دهم منازل مطلوبين في منطقة حي السلم – بعبدا وتوقيف المواطن (ح.ا.) والسوري (ع.ع.)، وضُبط في حوزتهما مسدسان حربيَّان وكمية من الذخائر، إضافة إلى كمية من المخدرات.

• توقيف المواطن (ه.ا.) لتعاطيه المخدرات وترويجها في منطقة البوار - كسروان، وضُبطت في حوزته كمية منها.

• دهم منزل المواطن (م.ب.) وتوقيفه لقيامه بأعمال التهريب في بلدة السمقانية – عكار.

• توقيف المواطنين: (ع.م.)، (خ.م.)، (م.م.)، (س.م.)، (ق.م.) في منطقة مكسة - زحلة لإطلاقهم النار، وضبط سلاح حربي وكمية من الذخائر في حوزتهم.

• توقيف المواطن (ع.ط.) عند حاجز السفري – بعلبك لتورطه في أعمال تهريب سوريين إلى داخل الأراضي اللبنانية، والمواطن (ع.ص.) عند حاجز الخضر – بعلبك لقيامه بأعمال سرقة.

• توقيف السوريَّين (ع.ق.) و(م.ح.) عند حاجز عين الشعب – عرسال لتجولهما دون أوراق قانونية.

وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.