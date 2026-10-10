نصار: التحقيق المتعلق بالمتفجرات المضبوطة وكل ما يتفرع عنه سيستكمل حتى النهاية

كتب وزير العدل عادل نصار على "اكس": "نزع السلاح غير الشرعي، ومكافحة الإرهاب، وملاحقة جميع الخارجين عن القانون، مسار لا رجعة فيه، وسيتسارع. التحقيق المتعلق بالمتفجرات المضبوطة، وكل ما يتفرع عنه، سيستكمل حتى النهاية".