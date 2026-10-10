أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
26
o
متن
26
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
26
o
متن
26
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نصار: التحقيق المتعلق بالمتفجرات المضبوطة وكل ما يتفرع عنه سيستكمل حتى النهاية
أمن وقضاء
2026-10-10 | 07:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
نصار: التحقيق المتعلق بالمتفجرات المضبوطة وكل ما يتفرع عنه سيستكمل حتى النهاية
كتب وزير العدل عادل نصار على "اكس": "نزع السلاح غير الشرعي، ومكافحة الإرهاب، وملاحقة جميع الخارجين عن القانون، مسار لا رجعة فيه، وسيتسارع. التحقيق المتعلق بالمتفجرات المضبوطة، وكل ما يتفرع عنه، سيستكمل حتى النهاية".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
التحقيق
المتعلق
بالمتفجرات
المضبوطة
يتفرع
سيستكمل
النهاية
التالي
قوى الامن: تدابير سير في بيروت
الجيش يتلف حوالى 60 دنمًا من حشيشة الكيف المزروعة في بلدة الكنيسة – بعلبك
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:46
وكالة الأنباء الفلسطينية: الرئيس عباس يحدد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 11 أيلول 2027
آخر الأخبار
07:46
وكالة الأنباء الفلسطينية: الرئيس عباس يحدد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 11 أيلول 2027
0
تقارير نشرة الاخبار
07:44
الشيخ سامي أبي المنى افتتح مركز الثقافة التوحيدية في مزار الست سارة
تقارير نشرة الاخبار
07:44
الشيخ سامي أبي المنى افتتح مركز الثقافة التوحيدية في مزار الست سارة
0
آخر الأخبار
07:43
وكالة الأنباء الفلسطينية: الرئيس عباس يصدر مرسوما بإلغاء الانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني 2026
آخر الأخبار
07:43
وكالة الأنباء الفلسطينية: الرئيس عباس يصدر مرسوما بإلغاء الانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني 2026
0
أخبار دولية
07:40
القائم بالأعمال السوري تحدث عن العلاقات اللبنانية السورية
أخبار دولية
07:40
القائم بالأعمال السوري تحدث عن العلاقات اللبنانية السورية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:36
قوى الامن: تدابير سير في بيروت
أمن وقضاء
07:36
قوى الامن: تدابير سير في بيروت
0
أمن وقضاء
05:45
الجيش يتلف حوالى 60 دنمًا من حشيشة الكيف المزروعة في بلدة الكنيسة – بعلبك
أمن وقضاء
05:45
الجيش يتلف حوالى 60 دنمًا من حشيشة الكيف المزروعة في بلدة الكنيسة – بعلبك
0
أمن وقضاء
12:28
الجيش يوقف مطلوبين بجرائم السلب والسرقة والاتجار بالمخدرات والتهريب في مناطق مختلفة
أمن وقضاء
12:28
الجيش يوقف مطلوبين بجرائم السلب والسرقة والاتجار بالمخدرات والتهريب في مناطق مختلفة
0
أمن وقضاء
09:47
اشتباك مسلح بين عناصر الجيش وأحد المهربين وإحباط تهريب قذائف صاروخية وكمية من المتفجرات والمخدرات عبر الحدود اللبنانية السورية
أمن وقضاء
09:47
اشتباك مسلح بين عناصر الجيش وأحد المهربين وإحباط تهريب قذائف صاروخية وكمية من المتفجرات والمخدرات عبر الحدود اللبنانية السورية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-09-29
وزارة الخزانة: أميركا تفرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات تولوا شراء أسلحة ومكوناتها لصالح وزارة الدفاع الإيرانية
آخر الأخبار
2026-09-29
وزارة الخزانة: أميركا تفرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات تولوا شراء أسلحة ومكوناتها لصالح وزارة الدفاع الإيرانية
0
خبر عاجل
2026-10-09
الهيئة العامة للطيران المدني: الهجوم الأول استهدف مرافق المطار والثاني استهدف طائرة تابعة للخطوط السعودية
خبر عاجل
2026-10-09
الهيئة العامة للطيران المدني: الهجوم الأول استهدف مرافق المطار والثاني استهدف طائرة تابعة للخطوط السعودية
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-06
موركس دور 2026… ليلة عبرت أجيال الفن
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-06
موركس دور 2026… ليلة عبرت أجيال الفن
0
أمن وقضاء
05:45
الجيش يتلف حوالى 60 دنمًا من حشيشة الكيف المزروعة في بلدة الكنيسة – بعلبك
أمن وقضاء
05:45
الجيش يتلف حوالى 60 دنمًا من حشيشة الكيف المزروعة في بلدة الكنيسة – بعلبك
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:44
الشيخ سامي أبي المنى افتتح مركز الثقافة التوحيدية في مزار الست سارة
تقارير نشرة الاخبار
07:44
الشيخ سامي أبي المنى افتتح مركز الثقافة التوحيدية في مزار الست سارة
0
أخبار دولية
07:40
القائم بالأعمال السوري تحدث عن العلاقات اللبنانية السورية
أخبار دولية
07:40
القائم بالأعمال السوري تحدث عن العلاقات اللبنانية السورية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
إنجاز جديد لجامعة الروح القدس - الكسليك
تقارير نشرة الاخبار
13:50
إنجاز جديد لجامعة الروح القدس - الكسليك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رسامني: المرافئ والمطارات والبنية التحتية أولوية... ولبنان جزء من الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رسامني: المرافئ والمطارات والبنية التحتية أولوية... ولبنان جزء من الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
أزمة ازدحام في المصنع... أكثر من 500 شاحنة تنتظر إنجاز معاملاتها الجمركية
تقارير نشرة الاخبار
13:39
أزمة ازدحام في المصنع... أكثر من 500 شاحنة تنتظر إنجاز معاملاتها الجمركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
معرض بيروت العربي الدولي للكتاب… ملتقى الثقافات في قلب العاصمة
تقارير نشرة الاخبار
13:38
معرض بيروت العربي الدولي للكتاب… ملتقى الثقافات في قلب العاصمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
القطار يعود من البربارة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
القطار يعود من البربارة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الكهرباء إلى الـbot وطريق ليس سريعا وسهلا
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الكهرباء إلى الـbot وطريق ليس سريعا وسهلا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تصعيد حوثي يهدّد أمن السعودية ويُوسّع رقعة المواجهة في اليمن
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تصعيد حوثي يهدّد أمن السعودية ويُوسّع رقعة المواجهة في اليمن
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
15:01
زلزال قوي يهز بنما ويثير الذعر في العاصمة
أخبار دولية
15:01
زلزال قوي يهز بنما ويثير الذعر في العاصمة
2
فنّ
14:29
"مستعدّة أتزوّج اللي بيأمّنلي تذكرة"... معجبة بفضل شاكر تثير بلبلة والردّ يفاجئها! (فيديو)
فنّ
14:29
"مستعدّة أتزوّج اللي بيأمّنلي تذكرة"... معجبة بفضل شاكر تثير بلبلة والردّ يفاجئها! (فيديو)
3
اسرار
00:18
أسرار الصحف المحلية ١٠-١٠-٢٠٢٦
اسرار
00:18
أسرار الصحف المحلية ١٠-١٠-٢٠٢٦
4
خبر عاجل
12:51
المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت للـLBCI: نجري محادثات مع شركائنا في دول الخليج وأوروبا بشأن إمكانية توفير مليارات الدولارات لإعادة إعمار جنوب لبنان في إطار الإتفاق الثلاثي لكن ذلك يعتمد إلى حد كبير على نزع سلاح حزب الله
خبر عاجل
12:51
المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت للـLBCI: نجري محادثات مع شركائنا في دول الخليج وأوروبا بشأن إمكانية توفير مليارات الدولارات لإعادة إعمار جنوب لبنان في إطار الإتفاق الثلاثي لكن ذلك يعتمد إلى حد كبير على نزع سلاح حزب الله
5
تقارير نشرة الاخبار
13:39
أزمة ازدحام في المصنع... أكثر من 500 شاحنة تنتظر إنجاز معاملاتها الجمركية
تقارير نشرة الاخبار
13:39
أزمة ازدحام في المصنع... أكثر من 500 شاحنة تنتظر إنجاز معاملاتها الجمركية
6
تقارير نشرة الاخبار
13:34
القطار يعود من البربارة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
القطار يعود من البربارة
7
خبر عاجل
12:48
المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت للـLBCI: الولايات المتحدة تفرض بالفعل عقوبات واسعة النطاق على ايران في إطار عملية "المنبوذ الإقتصادي" ما أدى إلى انهيار عملتها وقطع شرايينها المالية
خبر عاجل
12:48
المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت للـLBCI: الولايات المتحدة تفرض بالفعل عقوبات واسعة النطاق على ايران في إطار عملية "المنبوذ الإقتصادي" ما أدى إلى انهيار عملتها وقطع شرايينها المالية
8
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تصعيد حوثي يهدّد أمن السعودية ويُوسّع رقعة المواجهة في اليمن
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تصعيد حوثي يهدّد أمن السعودية ويُوسّع رقعة المواجهة في اليمن
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More