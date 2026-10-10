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قوى الامن: تدابير سير في بيروت

أمن وقضاء
2026-10-10 | 07:36
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قوى الامن: تدابير سير في بيروت
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قوى الامن: تدابير سير في بيروت

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدتخلي أنه "برعاية قائد الجيش العماد رودولف هيكل، سيُقيم المركز العالي للرياضة العسكريّة في الجيش اللبناني الساعة 06،00 من يوم غد 11-10-2026 سباق "الجيش اللبناني لمسافة 10 كلم"، بمشاركة عدّائين من مختلف الأندية والجمعيّات الرياضيّة، والعسكريّين وعائلاتهم.

وينطلق السّباق من أمام النادي العسكري- المنارة، الطريق البحريّة باتجاه فندق الريفييرا، مرورًا بالجامعة الأميركيّة في بيروت، ثمّ ماكدونالدز، وصولًا إلى فندق فينيسيا، والتوجه فوق النفق وصولًا إلى فندق فور سيزنز ثمّ نحو تقاطع بناية كاراغولا، باتجاه قاعدة بيروت البحريّة. ثم الالتفاف عند مدخل مرفأ بيروت والعودة على المسلك المقابل وصولًا إلى واجهة بيروت البحريّة والتوجه يمينًا إلى البيال، والاستمرار على الخط البحري نحو الزيتونة باي، فندق السان جورج، الخط البحري لكورنيش عين المريسة وصولًا إلى بالاس كافيه ومنه إلى النادي العسكري المركزي حيث نقطة الوصول.

علمًا أنّه سيتمّ إزالة السيارات على المسلك المذكور بالاتّجاهين (الخطّ البحري)، اعتبارًا من السّاعة 22،00 من تاريخ اليوم 10-10-2026

وستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بتخطيط الطريق المُعبّد حديثًا في محلّة طريق الشّام – بيروت، وتحديدًا المسلك المؤدّي إلى المستشفى العسكري/مقر مجلس الوزراء (سابقًا)، مرورًا بالمتحف، مبنى الأمن العام، السفارة الفرنسيّة، السوديكو، نزولًا باتجاه "جسر الرينغ" وذلك، بدءًا من يوم السّبت 10-10-2026 لمدّة ثلاثة أسابيع تقريبًا، يوميًّا من السّاعة 20:00 لغاية السّاعة 5:00 من فجر اليوم التّالي، من دون أن تؤدّي هذه الأشغال إلى منع المرور."

لذلك، طلبت المديرية "من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".

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الامن:

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