تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:



ستُجري وحدة من الجيش بتاريخ 12 / 10 / 2026 تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، ابتداءً من الساعة6.00 حتى الساعة 18.00، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة.



لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.