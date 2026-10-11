توقيف أحد أخطر المطلوبين لإقدامه على إطلاق النار نحو دورية للجيش إضافة إلى ٩ أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن وحدة من الجيش دهمت منازل مطلوبين في بلدة ريحا – بعلبك، وأوقفت المواطن (م.ز.)، وهو من أخطر المطلوبين لإقدامه على إطلاق النار نحو دورية للجيش بتاريخ ٣ / ٦ / ٢٠٢٢ ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين، كما أوقفت المواطن (ع.ش.) والسوريين (ج.م.) و(ع.ث.) و(ا.ع.) الذين ارتكبوا مع المطلوب (م.ز.) جرائم عدة: الاتجار بالمخدرات وترويجها، إطلاق النار، إطلاق قذائف صاروخية. وضبطت في حوزتهم سيارتين إحداهما مصفحة، وأسلحة وذخائر حربية وكمية من المواد المخدرة وحبوب الكبتاغون.



وبحسب البيان، فإن وحدات أخرى نفذت عمليات دهم وتدابير أمنية في بلدة نبحا – بعلبك ومنطقة صبرا – بيروت وبلدة عين الذهب – عكار، وأوقفت ٥ مواطنين لإطلاقهم النار، وضبطت آلتَين ومواد أولية لتصنيع المخدرات، وأسلحة وذخائر حربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.



وأكدت قيادة الجيش أن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.