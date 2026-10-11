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الجيش يواكب عملية سحب جثمان المؤهل الأول المتقاعد علي عبد الحسن سويدان جراء استهداف مباشر من دبابة إسرائيلية معادية في بلدة ياطر - بنت جبيل
أمن وقضاء
2026-10-11 | 13:26
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الجيش يواكب عملية سحب جثمان المؤهل الأول المتقاعد علي عبد الحسن سويدان جراء استهداف مباشر من دبابة إسرائيلية معادية في بلدة ياطر - بنت جبيل
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
عملت وحدة من الجيش على مواكبة عملية سحب جثمان المؤهل الأول المتقاعد علي عبد الحسن سويدان وهو في العقد السابع من العمر جراء استهدافه بشكل مباشر بدبابة إسرائيلية معادية أثناء تفقُّده ممتلكاته في بلدة ياطر - بنت جبيل، بعد أن فُقد الاتصال به في وقت سابق، وذلك في سياق الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.
تمثّل هذه الاعتداءات خرقًا فاضحًا للتفاهمات القائمة، كما تشكّل انتهاكًا صريحًا للقوانين الدولية.
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