أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
شارك تانك
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش يواكب عملية سحب جثمان المؤهل الأول المتقاعد علي عبد الحسن سويدان جراء استهداف مباشر من دبابة إسرائيلية معادية في بلدة ​ياطر​ - ​بنت جبيل

أمن وقضاء
2026-10-11 | 13:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش يواكب عملية سحب جثمان المؤهل الأول المتقاعد علي عبد الحسن سويدان جراء استهداف مباشر من دبابة إسرائيلية معادية في بلدة ​ياطر​ - ​بنت جبيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الجيش يواكب عملية سحب جثمان المؤهل الأول المتقاعد علي عبد الحسن سويدان جراء استهداف مباشر من دبابة إسرائيلية معادية في بلدة ​ياطر​ - ​بنت جبيل

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

عملت وحدة من الجيش على مواكبة عملية سحب جثمان المؤهل الأول المتقاعد علي عبد الحسن سويدان وهو في العقد السابع من العمر جراء استهدافه بشكل مباشر بدبابة إسرائيلية معادية أثناء تفقُّده ممتلكاته في بلدة ياطر - بنت جبيل، بعد أن فُقد الاتصال به في وقت سابق، وذلك في سياق الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

تمثّل هذه الاعتداءات خرقًا فاضحًا للتفاهمات القائمة، كما تشكّل انتهاكًا صريحًا للقوانين الدولية.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

يواكب

عملية

جثمان

المؤهل

الأول

المتقاعد

الحسن

سويدان

استهداف

مباشر

دبابة

إسرائيلية

معادية

LBCI التالي
بعد اليونيفيل… الجنوب أمام فراغ دولي وضغوط التواصل المباشر
تدابير سير على المسلك الشرقي للمدينة الرياضية لمدّة أسبوعين بسبب أعمال صيانة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:06

الوكالة الوطنية للإعلام: استشهاد عسكري متقاعد من بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل بعد استهداف الجيش الاسرائيلي أطراف البلدة بالقصف المدفعي أثناء تفقده أرضه وموسم الزيتون فيها

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-11

الوكالة الوطنية للاعلام: الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تفجير ضخمة في بلدة حداثا - قضاء بنت جبيل

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-22

الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في بلدة كونين قضاء بنت جبيل

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-02

الجيش اللبنانيّ: إصابة خمسة عسكريين بجروح طفيفة في بلدة كفرا - بنت جبيل في استهداف إسرائيليّ أثناء مواكبة آلية للجيش الأهالي في البلدة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

بعد اليونيفيل… الجنوب أمام فراغ دولي وضغوط التواصل المباشر

LBCI
أمن وقضاء
12:36

تدابير سير على المسلك الشرقي للمدينة الرياضية لمدّة أسبوعين بسبب أعمال صيانة

LBCI
أمن وقضاء
10:46

توقيف أحد أخطر المطلوبين لإقدامه على إطلاق النار نحو دورية للجيش إضافة إلى ٩ أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة

LBCI
أمن وقضاء
08:56

تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-10-09

الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي إسرائيلي فجرا لوادي زبقين وأطراف برعشيت وحداثا

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-26

وزير الصناعة لـ"جدل": حزب الله مأزوم... وهذا ما قاله عن الرسوم الجديدة على السلع المستوردة

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-02

الخارجية الباكستانية: اتصال بين الوزير إسحاق دار ووزير الخارجية السعودي ناقش الوضع الإقليمي وأعربا عن ارتياحهما للتقدم الإيجابي بالمفاوضات

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-10

أمن الدولة نظّم جولات رقابية على المولدات في بيروت وجبل لبنان والجنوب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
15:19

مزيج فاخر بين البر والبحر: طبق "Terre et Mer" على طريقة الشيف فادي زغيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

التاتش راغبي ميكس يجمع الأجيال… شغف متجدّد ومستوى متقدّم!

LBCI
أخبار لبنان
13:50

"على سهل النغم"... أمسية موسيقية في تربل بدعوة من هبة القواس تتويجًا لافتتاح مركز جديد للكونسرفتوار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

تسهيلات متبادلة على الحدود اللبنانية–السورية… 30 فئة تدخل بلا رسوم أو موافقات مسبقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الإنترنت غير الشرعي... هل ولّى زمنه في لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

مهرجان الزيتون في النبطية... أمل يتجدّد رغم الدمار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

بعد اليونيفيل… الجنوب أمام فراغ دولي وضغوط التواصل المباشر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

من أثينا إلى بيروت... هل يكفي إرث الحضارات لبناء دولة قوية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

من حرب روسيا وأوكرانيا إلى مضيق هرمز... كيف تتأثر فاتورة المحروقات في لبنان؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
02:15

البابا أعلن العمل على توفير منح دراسية للمؤمنين في لبنان وسوريا والعراق

LBCI
صحف اليوم
04:00

شركات تأمين مرتبطة بانفجار المرفأ… أرباح غير مشروعة وتدقيق ذو طابع جنائيّ (أخبار اليوم)

LBCI
موضة وجمال
12:00

إنجاز تاريخي ببصمة لبنانية... جيهان ديماك تنتزع تاج Miss Grand International 2026 ممثّلةً تنزانيا (صور)

LBCI
أخبار دولية
00:18

قتلى وجرحى في هجوم على مطار الرياض

LBCI
أخبار لبنان
11:09

معلومات للـLBCI: الـMEA تلغي رحلتي الرياض وتؤمّن بديلًا للمسافرين عبر الدمام

LBCI
أمن وقضاء
10:46

توقيف أحد أخطر المطلوبين لإقدامه على إطلاق النار نحو دورية للجيش إضافة إلى ٩ أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة

LBCI
حال الطقس
02:12

طقس متقلب طيلة الاسبوع

LBCI
أمن وقضاء
13:26

الجيش يواكب عملية سحب جثمان المؤهل الأول المتقاعد علي عبد الحسن سويدان جراء استهداف مباشر من دبابة إسرائيلية معادية في بلدة ​ياطر​ - ​بنت جبيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More