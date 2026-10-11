تدابير سير على المسلك الشرقي للمدينة الرياضية لمدّة أسبوعين بسبب أعمال صيانة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن إحدى الشّركات المتعهّدة ستقوم اعتبارًا من تاريخ 12-10-2026 من الساعة 18.00 ولغاية الساعة 4.00 من فجر اليوم التالي، بالمباشرة بأعمال رفع مستوى الريغارات الى مستوى الزفت، وذلك على المسلك الشرقي الممتدّ من المدينة الرياضية – أمام نقابة المهندسين، وصولًا إلى بولفار صائب سلام (كورنيش المزرعة)، لغاية جسر سليم سلام – تعاونية المخازن، بحيث ستؤدّي الأعمال إلى تضييق مساحة مرور السيّارات على المسلك المذكور.وأفادت بأن الأعمال في المكان ستستمرّ لمدّة أسبوعين.وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.