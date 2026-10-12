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اتحاد بلديات الشقيف النبطية تسلّم مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي

أمن وقضاء
2026-10-12 | 01:26
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اتحاد بلديات الشقيف النبطية تسلّم مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي
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اتحاد بلديات الشقيف النبطية تسلّم مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي

تسلّم اتحاد بلديات الشقيف النبطية، بالتعاون والتنسيق مع لجنة إدارة الكوارث في محافظة النبطية، دفعة من المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي WFP، بلغت 4,778 حصة غذائية.

وتأتي هذه الدفعة، بحسب بيان، "ضمن خطة دعم متواصلة لبلدات الاتحاد، حيث من المقرر أن يستمر وصول المساعدات أسبوعيا، ليبلغ إجمالي الكميات المخصصة للاتحاد 46,060 حصة غذائية، تُسلّم على دفعات متتالية".

وسيباشر الاتحاد، بالتنسيق مع البلديات، "توزيع هذه الحصص تدريجياً وعلى أساس أسبوعي في كل البلدات التابعة له، وفقاً للكميات المستلمة، وبما يضمن وصولها إلى مستحقيها".

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