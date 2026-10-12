أمن الدولة أوقفت متورّطًا بالنصب والاحتيال والابتزاز الالكتروني في جونية

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أن دورية من مديرية جبل لبنان الإقليمية – مكتب كسروان، أوقفت، في محلة جونية، المدعو (م. م.)، وهو من الجنسية السورية، وذلك بعد الاشتباه به ورفضه إبراز مستندات ثبوتية.

وأوضحت أنه بنتيجة التحقيق، تبيّن أنّ الموقوف أنشأ صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم Loans Lebanon، مستخدمًا اسما وهميا، للتواصل مع أشخاص من جنسيات مختلفة، لبنانية وسورية ومغربية وعراقية، موهمًا إيّاهم بقدرته على تأمين مساعدات مالية لهم.

وأشارت المديرية الى أن التحقيقات أظهرت أنّه كان يطلب من الرجال مبلغ 200 دولار أميركي مقابل تعبئة ملف للحصول على المساعدة المزعومة، فيما كان يحوّل إلى النساء مبالغ مالية صغيرة في البداية، قبل محاولة استدراجهنّ إلى إرسال صور ذات طابع إباحي، بهدف تحويل مبالغ مالية إضافية إليهنّ، واستخدامها لاحقًا لابتزازهنّ ماليًا، وفق ما أثبتته المحادثات والصور المضبوطة على هاتفه.

وأكدت أنه بعد مراجعة النيابة العامة الاستئنافية، ممثّلةً بالقاضي بلال بدر، جرى توقيفه بجرم النصب والاحتيال، فيما تستمرّ الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف القضاء المختص.